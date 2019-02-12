Украина и еще три страны ввели санкции из-за "выборов" на Донбассе

Вместе с Киевом к санкциям ЕС присоединились Черногория, Албания и Норвегия

Фото: архив..

Украина и еще три страны ввели санкции из-за "выборов" на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2ef/c32/5c62efc3280f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2ef/c32/5c62efc3280f3.jpg 2019-02-12T18:10:00+02:00 Политика Вместе с Киевом к санкциям ЕС присоединились Черногория, Албания и Норвегия

Еще четыре страны, включая Украину, подключились к пакету санкций против лиц, связанных с проведением на оккупированных территориях Украины "выборов" боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Об этом 12 февраля сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС) Черногория и Албания, член Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению", — говорится в ее сообщении.

Наказание коснулось непосредственно "чиновников" боевиков, а вот ответственных за "выборы" россиян не оказалось в списке. Указанным лицам запрещается въезд в Евросоюз и замораживаются все активы. Список выглядит следующим образом:

Ольга Позднякова – председатель так называемой "ЦИК ДНР";

Елена Кравченко – председатель так называемой "ЦИК ЛНР";

Леонид Пасечник – "избранный лидер" так называемой "ЛНР";

Владимир Бидьовка – председатель так называемого "Народного совета ДНР";

Денис Мирошниченко – председатель так называемого "Народного совета ЛНР";

Алексей Найденко – заместитель председателя так называемой "ЦИК ДНР";

Владимир Высоцкий – секретарь так называемой "ЦИК ДНР";

Максим Свидченко – заместитель председателя так называемой "ЦИК ЛНР";

Екатерина Терещенко – секретарь так называемой "ЦИК ЛНР".

Напомним, что 10 декабря главы МИД стран-членов Евросоюза внесли в санкционные списки девять человек, которые несут ответственность за организацию и проведение 11 ноября так называемых "выборов".

Также писали, что, по словам российского премьера Дмитрия Медведева, санкции, которые западные страны ввели против России за нарушения ею международных норм и договоренностей, нанесли огромный ущерб российской внешней торговле.

Кроме того, 13 декабря страны-члены Евросоюза решили продлить на шесть месяцев экономические санкции, наложенные на Россию за поддержку ею террористических группировок на востоке Украины.

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