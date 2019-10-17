Украина и Франция обсудили возможность взаимного признания водительских удостоверений

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Украина и Франция обсуждают возможность взаимного признания водительских удостоверений и совместного производства патрульных катеров для пограничников. Об этом шла речь на встрече министра внутренних дел Авакова с министром транспорта Франции Жан-Батистом Джеббари.

Стороны также обсудили возможность совместного производства патрульных катеров для пограничников.

"Мы получили предложение от французской компании Ocea относительно поставок патрульных катеров для Государственной пограничной службы, и при этом важно именно совместное производство таких катеров", – пояснил глава МВД.

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Жан-Батист Джеббари заверил, что понимает важность локализации производства для Украины: "Надеемся, что уже в ближайшее время подпишем Меморандум о взаимопонимании в этом проекте".

Как сообщали новости "Сегодня", в январе текущего года Аваков заявлял, что МВД закупит украинских самолетов на 450 млн долларов. Программу планируется реализовать за пять лет.

А в сентябре в Нежине представили самолеты для пограничников и спасателей, сделанные в Украине. "Сегодня" были свидетелями того, как оценили технику спасатели и пограничники. На площадке – пять маленьких самолетиков и каждый имеет особенности.

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