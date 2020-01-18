Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским поисково-спасательным операциям

Совместный документ Украины и Грузии был поддержан странами ЕС и США

/ Фото: Twitter

Делегации Украины и Грузии на заседании Международной морской организации заявили о неправомерной деятельности России, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при ММО Виталий Мошкивский.

"Украина и Грузия обратили внимание государств-членов ММО на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Ранее Украина подала протест из-за расширения вещания российского комплекса системы оповещения НАВТЕКС на акваторию Азовского моря и призвала ММО рассмотреть "односторонние действия РФ, угрожающие безопасности навигации".

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Напомним, что ранее в Азовском море засекли корабль ФСБ России, который вел разведку у берегов Украины. Корабль-разведчик был замечен бойцами ООС.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Азовское море переброшены два российских малых ракетных катера "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии, которые выполняли задачи в Средиземном море.

Отметим, что Украине и Западу давно известна потенциальная угроза России в Азовском и Черноморском регионах, где россияне постоянно наращивают свои боевые возможности. Так, например, в июле Россия возобновила провокации в Азовском море против украинских катеров. Были зафиксированы "атаки" со стороны россиян неизвестными зелеными лучами.

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