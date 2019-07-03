Украина и Канада договорились о поставках бронетехники – Зеленский

Во время переговоров Зеленского с Трюдо был достигнут ряд договоренностей

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время визита в Канаду заявил, что договорился о поставках военной техники в рамках военного сотрудничества. Об этом он сообщил на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что во время переговоров был достигнут ряд договоренностей по поддержке нашего государства в оборонной сфере.

"Я думаю, мы можем откровенно об этом говорить: мы договорились о поставках бронетехники и о том, что будем развивать сотрудничество в этой сфере. Давайте мы подпишем соглашение. Уверен, что это произойдет в ближайшее время. И тогда поговорим об этой новости", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский заявлял, что Украина заинтересована усилить сотрудничество с Канадой в военной сфере. По словам президента, это касается, в частности, канадской военной тренировочной миссии UNIFIER.

В свою очередь Джастин Трюдо отмечал, что Канада добавила Украину в список для продажи оружия. Он указал на то, что уже есть инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов в Украине.

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