Украина и Канада договорились о совместных кинопроектах
Украина сможет сделать совместные кинопроекты с Канадой, родиной таких актеров как Джим Керри и Киану Ривз
Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений, что позволит странам делать совместные кинопроекты.
Об этом в Торонто заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Только что было подписано соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений. Положительно, что Украина сможет сделать совместные кинопроекты с Канадой, родиной таких актеров как Джим Керри, Киану Ривз, Райан Гослинг, Райан Рейнольдс и многих других. Поверьте мне лично, что в Украине есть не менее талантливые актеры", – сказал он в Торонто на совместном брифинге с Джастином Трюдо после встречи с канадским премьером.
Как сообщалось, ранее в Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Также мы писали, что Зеленский обсудил с первым замглавы МВФ независимость НБУ и реформы. Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.
Напомним, Зеленский в Канаде встретился с Фриланд. Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто. Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады во время своего официального визита в эту страну.
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