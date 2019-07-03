Украина и Канада договорились о совместных кинопроектах

Украина сможет сделать совместные кинопроекты с Канадой, родиной таких актеров как Джим Керри и Киану Ривз

Фото: AFP

Украина и Канада подписали соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений, что позволит странам делать совместные кинопроекты.

Об этом в Торонто заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что было подписано соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений. Положительно, что Украина сможет сделать совместные кинопроекты с Канадой, родиной таких актеров как Джим Керри, Киану Ривз, Райан Гослинг, Райан Рейнольдс и многих других. Поверьте мне лично, что в Украине есть не менее талантливые актеры", – сказал он в Торонто на совместном брифинге с Джастином Трюдо после встречи с канадским премьером.

Как сообщалось, ранее в Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Также мы писали, что Зеленский обсудил с первым замглавы МВФ независимость НБУ и реформы. Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.

Напомним, Зеленский в Канаде встретился с Фриланд. Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто. Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады во время своего официального визита в эту страну.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина и Канада договорились о совместных кинопроектах". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"