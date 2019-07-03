Украина и Канада идут к безвизовому режиму – Зеленский

Президент указал, что понимает опасения канадской стороны в вопросе упрощения получения виз

Фото: president.gov.ua

Украина и Канада осуществляют шаги на пути к безвизовому режиму, намерены подписать соглашение о мобильности молодежи, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже в ближайшее месяцы мы планируем заключить украинско-канадское соглашение о мобильности молодежи, которое будет способствовать молодежным обменам. Мне бы очень хотелось, чтобы украинская молодежь могла получать здесь (в Канаде – ред.) знания и опыт. Сейчас это не так просто сделать, получить канадскую визу, вы знаете, так же сложно, как достать билеты на матч НХЛ", - сказал он во вторник в Торонто на совместном брифинге с Джастином Трюдо после встречи с канадским премьером.

Зеленский указал, что понимает опасения канадской стороны в вопросе упрощения получения виз. "Но думаю, мы найдем правильное решение, и сможем гарантировать возвращение нашей молодежи домой, потому что мы в первую очередь в этом заинтересованы", – подчеркнул он.

Президент Украины также отметил, что соглашение о молодежных обменах позволит украинцам и канадцам приезжать по упрощенной процедуре сроком до одного года на учебу и работу.

"Второе – мы сегодня получили предложение от Канады присоединить Украину к программе Trusted Traveler, что будет означать упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду", – сообщил он.

"Мы на это смотрим как на еще один шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, ранее в Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Также мы писали, что Зеленский обсудил с первым замглавы МВФ независимость НБУ и реформы. Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.

Напомним, Зеленский в Канаде встретился с Фриланд. Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто. Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады во время своего официального визита в эту страну.

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