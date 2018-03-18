Украина и Кувейт подписали соглашений о военном сотрудничестве

Сегодня, 14:32

Глава украинского государства подписал несколько договоров с эмиром Кувейта

Порошенко в Кувейте. Фото: president.gov.ua
Порошенко в Кувейте. Фото: president.gov.ua

Во время визита Петра Порошенко в Кувейт был подписан ряд двухсторонних договоров, в том числе и в военной сфере, сообщает пресс-служба главы государства.

Между правительствами Украины и Кувейта было подписано Соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах:

  • документ позволит в правовом поле странам работать в оборонной сфере, в частности в сфере оборонно-промышленной логистики, военного образования и подготовки персонала;
  • соглашение предусматривает обмен разведывательной и другой специализированной информацией;
  • сотрудничество между оборонно-промышленными комплексами стран;
  • поставки вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживании, ремонте и модернизации военной техники и оборудования;
  • создаются правовые рамки сотрудничества в вопросах разработки и реализации в случае необходимости соответствующих программ, проведения совместных научных исследований, совместного производства и продажи оборонного оборудования путем использования технологий.

Кроме того, Украина и Кувейт подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами о сотрудничестве в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта:

  • документ закрепляет намерение сторон содействовать развитию дружественных связей между молодежными организациями, общественными организациями физкультурно-спортивной направленности, а также научно-исследовательскими учреждениями;
  • Меморандум предполагает участие представителей обоих государств в спортивных и молодежных двусторонних мероприятиях, научно-практических конференциях, семинарах, симпозиумах и тому подобное;
  • обмен специалистами, научными публикациями и соответствующей информацией в этой сфере.

Подписан Меморандум о взаимопонимании и научном сотрудничестве между Национальной академией наук Украины и Кувейтским институтом научных исследований. Документ закрепляет договоренность сторон развивать долгосрочное взаимовыгодное научно-техническое сотрудничество в таких областях как экология, биотехнологии, пищевые технологии, исследования воды, нефтехимия, альтернативные виды топлива, нанотехнологии и т.д. путем совместного использования существующего оборудования и помещений, информации, опыта и разработок, обмена научно техническим персоналом, совместной реализации проектов, с целью сокращения расходов, необходимых для разработки и реализации технологий.

Как рассказывал ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, энергетической безопасности Украины поможет Кувейт. Он рассказал о стратегическом сотрудничестве стран.

Напомним, в ноябре прошлого года Петр Порошенко соверши визит в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Глава государства привез с Ближнего Востока безвизовый режим и орден от короля.
Кувейт, Порошенко, соглашение, военное сотрудничество

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"Сегодня"

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