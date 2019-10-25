Украина и НАТО договорились о перезапуске отношений: Загороднюк раскрыл детали

Все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу

Андрей Загороднюк и Йенс Столтенберг / Фото: Минобороны Украины

Министр обороны Андрей Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений, которое будет принято в ближайшее время. Об этом он заявил на встрече с журналистами в конце визита в штаб-квартиру НАТО, передает "Европейская правда".

"Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практическим", – заявил министр.

Загороднюк подчеркнул, что договоренность об этом была достигнута во время визита, поэтому ее документальное оформление еще не завершено. На следующей неделе, во время визита Североатлантического совета в Украину это решение также еще не будет документально утверждаться.

"Будет документ, но мы его не успеем сделать так быстро, на следующей неделе", – заявил он.

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"Мы рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году", – добавил министр.

По словам Загороднюка, в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.

"НАТО ввело подход "одна страна – один план", поэтому поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы. Мы станем первой страной, которая будет двигаться согласно этому подходу", - заявил он.

Министр отметил, что Годовая национальная программа (ГНП) в рамках нового подхода останется.

"ГНП остается, потому что это, по сути, является внутренним, односторонним документом. А новая программа будет касаться двустороннего взаимодействия Украины с НАТО", – пояснил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 30-31 октября руководство НАТО приедет в Украину. Йенс Столтенберг рассказывал, что страны НАТО рассчитывают обсудить в Киеве мирные инициативы президента и правительства.

Кроме того, Столтенберг обратился к странам НАТО относительно военной помощи Украине. Он отметил, что страны альянса сейчас уже находятся в процессе расширения поддержки Украине.

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