Украина и НАТО не будут спрашивать у Москвы, что им делать в Черном море – Климкин

Министр иностранных дел Украины заявил, что Киев продолжит развивать сотрудничество с альянсом

Фото: Getty Images

Украина и НАТО не будут спрашивать у Москвы, что им делать в Черном море – Климкин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9c5/c32/5c69c5c32132e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9c5/c32/5c69c5c32132e.jpg 2019-04-05T12:51:00+03:00 Политика Министр иностранных дел Украины заявил, что Киев продолжит развивать сотрудничество с альянсом

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что НАТО не будет спрашивать у России разрешение, что делать альянсу и Украине в Черном море.

"Мы четыре месяца с НАТО обсуждали, НАТО не будет спрашивать у России, что можно нам вместе делать и что мы должны делать в Черном море. Мы просто будем это делать, никто не будет спрашивать (у России) о том, что можно или нельзя", – сказал он в пятницу журналистам.

Климкин также вновь заявил, что Крым – это Украина. "Поэтому проход (судов) должен быть свободным и через Керченский пролив", – сказал он.

Глава МИД также подчеркнул, что "никто не будет спрашивать" Россию, можно ли вести наблюдения с "моря, воздуха и космоса" в акватории морей.

"А также относительно совместных учений Украины и НАТО, а также относительно усиленного присутствия кораблей НАТО (в Черном море)", – сказал Климкин.

Ранее заместитель генерального секретаря альянса Роуз Гетемюллер заявила, что военно-морские силы НАТО будут продолжать оказывать поддержку партнерам Альянса – Украине и Грузии – в Черном море.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.

Накануне министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что пребывание кораблей Североатлантического альянса в порту Одессы – очень важный факт, поскольку является проявлением реальной помощи блока в восстановлении свободного судоходства в Керченском проливе.

Напомним, ранее в Одесский морской торговый порт прибыл корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne. Перед этим в Одессу прибыл американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.





Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина и НАТО не будут спрашивать у Москвы, что им делать в Черном море – Климкин". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.