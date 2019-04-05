Украина и НАТО не будут спрашивать у Москвы, что им делать в Черном море – Климкин
Министр иностранных дел Украины заявил, что Киев продолжит развивать сотрудничество с альянсом
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что НАТО не будет спрашивать у России разрешение, что делать альянсу и Украине в Черном море.
"Мы четыре месяца с НАТО обсуждали, НАТО не будет спрашивать у России, что можно нам вместе делать и что мы должны делать в Черном море. Мы просто будем это делать, никто не будет спрашивать (у России) о том, что можно или нельзя", – сказал он в пятницу журналистам.
Климкин также вновь заявил, что Крым – это Украина. "Поэтому проход (судов) должен быть свободным и через Керченский пролив", – сказал он.
Глава МИД также подчеркнул, что "никто не будет спрашивать" Россию, можно ли вести наблюдения с "моря, воздуха и космоса" в акватории морей.
"А также относительно совместных учений Украины и НАТО, а также относительно усиленного присутствия кораблей НАТО (в Черном море)", – сказал Климкин.
Ранее заместитель генерального секретаря альянса Роуз Гетемюллер заявила, что военно-морские силы НАТО будут продолжать оказывать поддержку партнерам Альянса – Украине и Грузии – в Черном море.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.
Накануне министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что пребывание кораблей Североатлантического альянса в порту Одессы – очень важный факт, поскольку является проявлением реальной помощи блока в восстановлении свободного судоходства в Керченском проливе.
Напомним, ранее в Одесский морской торговый порт прибыл корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne. Перед этим в Одессу прибыл американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.
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