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Украина и НАТО: Расмуссен рассказал, на что не стоит тратить время

12 сентября, 19:45

Киев должен работать над полноценным членством в альянсе, а не ожидать ПДЧ

Андерс Фог Расмуссен

Андерс Фог Расмуссен / Фото: AFP

Украине не следует особо зацикливаться на получении обещанного Плана действий по членству в НАТО.

Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал в интервью сайту "Сегодня".

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Комментируя вопрос, стоит ли Киеву сосредоточиться на некой "дорожной карте" , которая в последствии приведет Украину к получению Плана действий по членству в НАТО, он выразил мнение, что не стоит так фокусироваться на получении ПДЧ.

"Потому что План действий по членству никогда не был гарантией, что страна получит членство в НАТО. В 2008 году мы это обсуждали. И тогда среди стран-членов НАТО не было консенсуса по предоставлению Украине и Грузии ПДЧ. Но взамен вы получили нечто большее – гарантию, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Альянс так решил в 2008 году на Бухарестском саммите. И это решение продолжает действовать. Именно об этой долгосрочной цели, которая была зафиксирована в 2008 году, я и говорю", – подчеркнул бывший глава альянса.

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Напомним, пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко в интервью новостям "Сегодня" заявил, что в декабре 2019 на саммите НАТО Украина должна подписать условия предоставления ПДЧ.

Полный текст интервью с Рассмуссеном читайте на сайте "Сегодня" 13 сентября .

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НАТО пдч Расмуссен членство Украина-НАТО

Источник: Сегодня

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