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Украина и НАТО выходят на новый уровень сотрудничества: Столтенберг озвучил детали

30 октября, 15:42

Сейчас альянс работает с Украиной в трех форматах, но их хотят объединить новой инициативой

/ Фото: Facebook

Недавно Украина и НАТО договорились о перезапуске отношений. Теперь генсек альянса Йенс Столтенберг анонсировал запуск новой инициативы во взаимодействии НАТО с Украиной. Об этом он сказал на пресс-конференции в Одессе.

По его словам, новая инициатива позволит объединить существующие форматы сотрудничества.

"Мы имеем долгосрочное партнерство с Украиной, и время от времени его адаптируем, корректируем, дополняем и меняем форматы нашего сотрудничества. Этой весной мы приняли решение в дальнейшем развивать сотрудничество в различных областях и, в частности, в области сил и средств военно-морского флота", – заявил генсек НАТО.

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МБАК "Никополь". Фото: glava.rk.gov.ru

Столтенберг отметил, что сейчас альянс работает с Украиной в трех форматах – комплексный пакет помощи, годовые национальные программы и Комиссия Украина-НАТО.

"Сейчас мы запускаем новую инициативу, которая имеет целью скоординировать и совместить эти разные форматы сотрудничества, сделав их более упорядоченными", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр обороны Андрей Загороднюк и замглавы МИД Украины Егор Божок ездили в штаб-квартиру альянса. Министр заявил, что Украина больше не будет просить о ПДЧ в НАТО. Украинское правительство больше не намерено действовать "методом попугая", а возьмется за изменения в украинской армии.

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НАТО сотрудничество Йенс Столтенберг

Источник: УНИАН

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