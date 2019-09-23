Украина и не только: в Польше рассказали о деструктивной роли России

Глава польского МИД признал, что некоторые страны ЕС готовы снять с России санкции хоть сегодня

Яцек Чапутович / Фото: Flickr

Польша против нарушений Россией международного права относительно Украины и других стран и поэтому выступает за продление санкций Евросоюза против РФ.

Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович, в очередной раз подтвердив поддержку его страной суверенитета Украины.

"Польша не соглашается на нарушениями Россией международного права путем применения военной силы против Украины и Грузии. Эта страна также выполняет деструктивную роль военным вмешательством в Сирии, Ливии, Венесуэле или центральной Африке", – заявил Чапутович в интервью польскому изданию Wprost.

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Польский министр добавил, что Варшава, как и ее союзники, ожидает от РФ выполнения ее международных обязательств, а также отметил, что Кремль добивается отмены наложенных на него западные санкции.

"До сих пор нам удается сохранить единство. Позиция Польши в этом вопросе однозначна: это дело уважения международного права и принципов", – подчеркнул Яцек Чапутович.

В то же время, он признал, что некоторые страны ЕС готовы уже сейчас отменить санкции против России, но Польша в их число не входит.

"Польша остается последовательной, мы ценим честность в международных отношениях. Мы солидаризируемся с Украиной", – констатировал глава польского МИД.

Напомним, что несколько недель назад состоялся первый официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, в ходе которого он вместе со своим польским коллегой Анджеем Дудой сошелся на необходимости продолжать санкции против России. Что еще обсуждали президенты, вы можете узнать в видеосюжете:

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