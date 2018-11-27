Украина и Россия должны немедленно начать диалог по ситуации на Азове – ОБСЕ

В ОБСЕ призывают Украину и Россию к урегулированию ситуации в Азовском море и принять необходимые политические и дипломатические меры. Действующий председатель Организации, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер довольно дипломатично выступили и не делали "резких движений" в адрес РФ или в поддержку Украины.

По словам Миланези, в ОБСЕ обеспокоены событиями в Азовском море и призывают все стороны ради дестабилизации ситуации принять политические и дипломатические решения.

"Мы настоятельно призываем все стороны воздерживаться от применения силы и урегулировать все споры мирными средствами в полном соответствии с международным правом, принципами и обязательствами ОБСЕ и с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности стран", – подчеркнул он.

В свою очередь Гремингер отметил важность немедленной деэскалации конфликтной ситуации между Россией и Украиной.

"Я настоятельно призываю Украину и Российскую Федерацию проявлять сдержанность, отступить от любых провокаций и немедленно начать диалог для снижения риска дальнейшего напряжения в регионе", – сказал генсек ОБСЕ

Отметим, что в Кремле четко дали понять – мириться не намерены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что "умиротворение" ситуации уже не актуально, так как, по его словам, российские военные уже это сделали в отношении украинских кораблей.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.