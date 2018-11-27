Украина и Россия должны немедленно начать диалог по ситуации на Азове – ОБСЕ

Сегодня, 14:06

Миланези и Гремингер ожидают от сторон конфликта политических и дипломатических шагов

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер / Фото: facebook.com/thomas.greminger
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер / Фото: facebook.com/thomas.greminger

В ОБСЕ призывают Украину и Россию к урегулированию ситуации в Азовском море и принять необходимые политические и дипломатические меры. Действующий председатель Организации, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер довольно дипломатично выступили и не делали "резких движений" в адрес РФ или в поддержку Украины.

По словам Миланези, в ОБСЕ обеспокоены событиями в Азовском море и призывают все стороны ради дестабилизации ситуации принять политические и дипломатические решения.

"Мы настоятельно призываем все стороны воздерживаться от применения силы и урегулировать все споры мирными средствами в полном соответствии с международным правом, принципами и обязательствами ОБСЕ и с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности стран", – подчеркнул он.

В свою очередь Гремингер отметил важность немедленной деэскалации конфликтной ситуации между Россией и Украиной.

"Я настоятельно призываю Украину и Российскую Федерацию проявлять сдержанность, отступить от любых провокаций и немедленно начать диалог для снижения риска дальнейшего напряжения в регионе", – сказал генсек ОБСЕ

Отметим, что в Кремле четко дали понять – мириться не намерены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что "умиротворение" ситуации уже не актуально, так как, по его словам, российские военные уже это сделали в отношении украинских кораблей.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.
Россия, обсе, азовское море, Гремингер, Моаверо-Миланези

Вы сейчас просматриваете новость "Украина и Россия должны немедленно начать диалог по ситуации на Азове – ОБСЕ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Украинские корабли. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Столкновение в Азовском море: появилось фото обстрелянного катера ВМС Украины

Сегодня, 13:44

Россияне не только таранили украинский буксир, но и открыли огонь по украинским кораблям крупным калибром

Политика

Атака на украинские корабли. Фото: navy.mil.gov.ua

Агрессия РФ на Азове: российским силовикам сообщили о подозрении

Сегодня, 13:43

Сообщенные подозрения направлены по месту службы военнослужащих Российской Федерации, готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения
Загрузка...

Евросоюз

Хейко Маас. Фото: AFP

Надо придерживаться международного права: Германия указала России на ее место

Сегодня, 13:42

МИД ФРГ призывает союзников к "истинному диалогу" по общей безопасности в Европе

Евросоюз

Фото: Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres/Flickr

Комитет по безопасности ЕС обсудит агрессию России в Азовском море

Сегодня, 13:18

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль обеспокоена эскалацией ситуации в Керченском проливе и осуждает применение Россией военной силы
Загрузка...