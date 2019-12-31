Украина и Россия готовят новый обмен пленными: у Зеленского назвали сроки

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Согласование списков между Россией и Украиной для будущего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц должно начаться уже в январе 2020 года. Сам обмен может состояться этой зимой при наличии соответствующих условий, заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя итоги телефонного разговора Зеленского с Владимиром Путиным.

"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года. До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", – сказала Мендель.

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Она также отметила, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря на КПВВ "Майорск" (под Горловкой) в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шестеро украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена или возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой. Читайте все подробности с фото и видео о новом обмене пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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