/ Фото: ukr.embassy.usa

Украина и США подписали меморандум о поиске военнопленных и пропавших без вести https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0,%20%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0,%20%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9 2019-08-06T04:43:00+03:00 Политика Меморандум является результатом двухлетней работы посольства Украины в США совместно с американскими партнерами

Киев и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании между украинским Минобороны и Агентством по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести Минобороны США.

Об посольство Украины в США в Facebook.

Церемония подписания меморандума состоялась в посольстве Украины в США при участии посла Валерия Чалого и главы агентства Келли МакКига.

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"Меморандум является результатом двухлетней работы посольства Украины в США совместно с американскими партнерами в подготовке необходимой нормативно-правовой базы, которая позволяет поиск на территории Украины и возвращения в США пропавших во время Второй мировой войны американских военнослужащих. Сейчас это уже третий меморандум о взаимопонимании, который заключен между центральными органами исполнительной власти Украины и министерством обороны США по данному вопросу", – говорится в сообщении.

Меморандум предусматривает обмен опытом с американской стороной об особенностях поиска военнослужащих Вооруженных сил Украины и других силовых структур, пропавших без вести и попавших в плен во время агрессии России против Украины.

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Ранее Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "Бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн долларов для предоставления помощи на политику безопасности Украине, что на 50 млн долларов превышает ассигнования текущего года.

Напомним, начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ.

Как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматриваются Конгрессом США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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