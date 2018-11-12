Министр энергетики Соединенных Шт.атов Америки Рик Перри находится с визитом в Украине 11 и 12 ноября

Украина и США подпишут протокол о сотрудничестве в ядерной безопасности, анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы сейчас будем встречаться с министром энергетики (США Риком – Ред.) Перри, будем подписывать протокол о сотрудничестве по ядерной безопасности", - сказал Климкин журналистам в Киеве в понедельник.

Министр энергетики Соединенных Шт.атов Америки Рик Перри находится с визитом в Украине 11 и 12 ноября

Рик Перри во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил, что США выступают против строительства газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Напомним, в 2017 году Украина и США возобновили действие соглашения между Госатомрегулирования и Комиссией ядерного регулирования Соединенных Штатов Америки (КЯР США) по обмену технической информацией и сотрудничеству в сфере ядерной безопасности.

Впервые Договоренность о сотрудничестве между Госатомрегулирования и КЯР США было подписано 10 апреля 2006 в городе Роквиль, штат Мэриленд (США), поправку к ней подписано – 21 сентября 2011 в Вене (Австрия).