Украина и США: политолог рассказал, о чем договариваться в первую очередь

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

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Киеву при контакте с Вашингтоном нужно ставить реальные цели и моделировать продвижение внешнеполитического курса, в первую очередь, со схемой по Донбассу.

Об этом украинский политолог-международник Сергей Толстов рассказал интервью сайту "Сегодня" .

"Нужны параметры четкого согласования, чтобы понимать, где и что возможно, какие сюжеты вероятны в результате, какой сценарий самый желаемый", – говорит эксперт.

"Для этого я бы попытался работать с Госдепом. Тут и Пентагон нужно учитывать, потому что с Советом по нацбезопасности США разговаривать сложно. К ним нет доступа по дипканалам. Я бы попытался узнать их позицию и линии поведения в различных сценариях. Если от позиции США что-то зависит, тогда нам нужно понимать их отношение к разным поворотам. В зависимости от этого я бы выбирал наши цели в нормандском формате", – подытожил политолог-международник.

Напомним, ранее Сергей Толстов заявил, что по Донбассу для Украины есть два варианта .

Больше мнений эксперта по Донбассу читайте на сайте "Сегодня": ""Ни в каком Нормандском формате Трамп участвовать не будет": политолог о войне на Донбассе".

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