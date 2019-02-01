Украина и Запад готовят "азовский пакет" санкций против России

Министр также рассказал о ситуации с судоходством в Керченском проливе, которое не раз усложнялось из-за россиян

Владимир Омелян. Фото: Александр Яремчук

Украина и Запад готовят "азовский пакет" санкций против России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/44c/bc1/5c544cbc15e1d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/44c/bc1/5c544cbc15e1d.jpg 2019-02-01T15:45:00+02:00 Политика Министр также рассказал о ситуации с судоходством в Керченском проливе, которое не раз усложнялось из-за россиян

Украина в ответ на агрессию России готовит "азовский пакет" санкций. Новые антироссийские меры Киев рассматривает вместе с международными партнерами. Об этом рассказал в интервью УНИАНу министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его совам, после нападения россиян на украинские корабли в Керченском проливе, Мининфраструктуры разъясняло западным партнерам относительно акта агрессии России, так как не все понимали ситуацию, и это дело хороший результат.

"Готовим с нашими партнерами по антироссийской коалиции "азовский пакет" санкций. На этой неделе Спецмиссия ЕС находится в регионе… Мы верим, что хотя и сложно найти в ЕС консенсус, что Азовский пакет санкций будет принят. Это в очередной раз ударит по России и должно поставить ее на место", – сказал Омелян.

В то же время министр отметил улучшение ситуации с судоходством через Керченский пролив, хотя все еще не на достаточном уровне.

"Суда не должны на входе или на выходе ожидать по несколько часов, раньше эта отметка вообще была равна нулю. Сейчас суда ожидают в среднем 15 часов, а еще совсем недавно ожидали много суток", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Напомним, в декабре президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готовит новый пакет санкций против России за нападение на украинские корабли в Керченском проливе и захват моряков. "Чтобы не было никаких сомнений, что Россия за агрессию заплатит высокую цену. Мы ничего на тормозах не спустим. Сейчас работает группа юристов, в том числе и иностранные, изучающие возможности привлечения России к ответственности. За Керченский пролив надо бороться. Мы ни клочка украинской земли не отдадим".

Позже Кабмин подготовил пакет санкций экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам сроком на три года персональных специальных, а соответствующее решение закрепило СНБО. Читайте подробней, на что распространились новые украинские санкции против РФ.

В свою очередь 31 января спецпредстаитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что России готовят новое наказание за украинских моряков. По его словам, Запад рассматривает возможность введения новых санкций против РФ за агрессию в Керченском проливе, если Москва не освободит захваченных украинцев.

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