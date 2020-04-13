"Украина или смерть": что значит шеврон с черепом у Зеленского на камуфляже

Президент Владимир Зеленский 11 апреля съездил к украинским военным на Донбасс, где побывал и в госпитале, и в окопах на передовой и проинспектировал создание базы ВМС в Бердянске. Там он был замечен с шевроном на рукаве, где изображен череп, что вызвало вопросы у пользователей сети. На самом деле это нашивка воинов 72-й механизированной бригады ВСУ.

Так, на передовой президент побывал в районе участка разведения сил №3 "Петровское". Там он на новых позициях ВСУ прошелся по окопам, пообщался с военными и заверил, что власть работает над разведением сил на других участках фронта. В то же время на руке у президента заметили подозрительный шеврон с черепом и надписью "Украина или смерть".

Фото: president.gov.ua

Отметим, что этот шеврон с черепом является официальным символом 72-й отдельной механизированной бригады имени черных запорожцев. Лозунг "Украина или смерть" бригада присвоила к шеврону еще весной 2019 года, а шеврон может быть полноцветным и защитным.

Реклама

Отметим, что Владимиру Зеленскому еще в ноябре прошлого года в Луганской области вручили этот шеврон бойцы 72-й бригады. Смотрите видео:

Как сообщали новости "Сегодня", 11 апреля Зеленский нагрянул с инспекцией в военный госпиталь Донбасса. Президент Украины проверил, как обстоит дело с обеспечением военных госпиталей, особенно на фоне распространения коронавируса и насколько готовы медики ему противостоять.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама