Украинская армия способна остановить Россию – Порошенко

Чем сильнее будет украинская армия, тем быстрее придет мир в нашу страну, отметил глава государства

Президент Украины Петр Порошенко похвалил украинскую армию и пригласил киевлян на военный парад 24 августа по случаю Дня Независимости. Об этом он говорил во время выступления на августовской конференции "Новая украинская школа".

Глава государства, который сам примет парад в Киеве, пригласил жителей столицы посмотреть на армию, которая их защищает.

"У Украины уже есть армия, которая способна остановить агрессора. Приглашаю всех киевлян на парад на Крещатик 24 августа. Других – к телевизору. Мы все понимаем, что мир тем быстрее придет на нашу землю, чем крепче будут наши Вооруженные силы. И они такими становятся шаг за шагом, день за днем", – заявил Порошенко.

Ранее Порошенко сообщал, что Украина заняла 30-е место в рейтинге сильнейших армий мира. За три года страна сделала невозможное и построила сильную армию, отмечал глава государства.

В свою очередь командующие Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал об изменениях в украинской армии. Войско хорошо обучено и подготовлено к противодействию российской угрозе, что отмечают даже в НАТО, подчеркнул генерал. Он подчеркнул, что также закупаются очень дорогие тепловизоры для военных.