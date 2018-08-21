Украинская армия способна остановить Россию – Порошенко

Сегодня, 11:30

Чем сильнее будет украинская армия, тем быстрее придет мир в нашу страну, отметил глава государства

Украинская армия. Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
Украинская армия. Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

Президент Украины Петр Порошенко похвалил украинскую армию и пригласил киевлян на военный парад 24 августа по случаю Дня Независимости. Об этом он говорил во время выступления на августовской конференции "Новая украинская школа".

Глава государства, который сам примет парад в Киеве, пригласил жителей столицы посмотреть на армию, которая их защищает.

"У Украины уже есть армия, которая способна остановить агрессора. Приглашаю всех киевлян на парад на Крещатик 24 августа. Других – к телевизору. Мы все понимаем, что мир тем быстрее придет на нашу землю, чем крепче будут наши Вооруженные силы. И они такими становятся шаг за шагом, день за днем", – заявил Порошенко.

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Ранее Порошенко сообщал, что Украина заняла 30-е место в рейтинге сильнейших армий мира. За три года страна сделала невозможное и построила сильную армию, отмечал глава государства.

В свою очередь командующие Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал об изменениях в украинской армии. Войско хорошо обучено и подготовлено к противодействию российской угрозе, что отмечают даже в НАТО, подчеркнул генерал. Он подчеркнул, что также закупаются очень дорогие тепловизоры для военных.
Порошенко, парад, украинская армия, День Независимости Украины

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"Сегодня"

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