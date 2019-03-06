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Украина имеет право создавать мощные ракетные комплексы – Порошенко

Сегодня, 17:40

Гарантии защиты Украины по Будапештскому меморандуму не работают, отметил глава государства

Фото: СНБО
Украина имеет право создавать мощные ракетные комплексы – Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fe8/e4b/5c7fe8e4b3c91.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fe8/e4b/5c7fe8e4b3c91.jpg Политика Гарантии защиты Украины по Будапештскому меморандуму не работают, отметил глава государства

Украина имеет право создавать мощные ракетные системы для защиты государства после того, как был нарушен Будапештский меморандум. Такое вооружение станет стратегическим фактором с сдерживании агрессора. Об этом заявил на Совете национальной безопасности и обороны по вопросам реформирования "Укроборонпрома" президент Петр Порошенко.

По его словам, Украина не может рассчитывать на помощь стран НАТО или гарантов ее безопасности по Будапештскому меморандуму. Поэтому нужно принимать серьезные меры по самозащите.

"Учитывая, что Будапештский меморандум блокируется Россией, а потому не действует, а членами НАТО мы пока не стали, потому что блокировалось это аж до 2014 года, мы должны серьезно задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала нашего государства. Я подчеркиваю наше право создавать современные эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы", – сказал Порошенко.

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Президент считает, что мощное ракетное вооружение станет стратегическим фактором сдерживания российского агрессора, а также позволит добавить армии новые возможности для поражения противника на значительные дальности.

Как мы ранее писали, в связи с крахом ракетного Договора о ракетах средней и меньшей дальности между США и Россией, у Украины могут развязаться руки в создании ракет. Как рассказывал сайту "Сегодня" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, сегодня Украина имеет разработки ракетной техники, дальность которой ограничивается, по сути, искусственно – чтобы не нарушать ДРСМД.

Украина может вернуться к идее наращивания ракетной мощи. Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что наша страна могла бы приступить к разработке и развертыванию собственных ракет средней дальности с радиусом действия от 500 до 5500 км. Поводом к этому служит намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). На сегодняшний день Украина разрабатывает ракетные комплексы с дальностью действия до 300 км. Читайте подробней в материале "Сегодня" о том, реально ли нарастить Украине ракетную мощь.

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Тег Порошенко, СНБО, ракеты, будапештский меморандум

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Источник:

Интерфакс-Украина

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