Украина избрала президента: как ковалась историческая победа

Согласно экзит-полам, за Владимира Зеленского проголосовал рекордный процент избирателей

Владимир Зеленский на избирательном участке. Фото: AFP

В стране завершились выборы президента Украины. По данным Национального экзит-пола, проведенного Фондом "Демократические инициативы", КМИС и Центром Разумкова, убедительную победу на выборах одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,2% избирателей. Действующий президент Петр Порошенко получил поддержку 25,3% украинских граждан.

Разумеется, цифры еще будут уточняться – как социологами (окончательный экзит-пол по состоянию на 20:00 мы будем иметь около 10 вечера), так и Центризбиркомом, который только приступает к подсчету голосов. Но, учитывая беспрецедентную точность, продемонстрированную экзит-полами в первом туре, вряд ли стоит ожидать серьезных корректировок озвученных цифр.

Победа Владимира Зеленского – действительно историческая. За всю историю украинских выборов столь впечатляющего преимущества над оппонентом во втором туре не имел ни один кандидат. За всю историю существования новой украинской государственности ни один из кандидатов в президенты не получал большего кредита доверия избирателей.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Выборы сделаны

В принципе, все более-менее понятно было еще задолго до голосования. Уже по результатам первого тура многочисленные эксперты приводили чисто математические расчеты, по которым даже арифметически действующему президенту добиться перевеса над Владимиром Зеленским во втором туре было практически невозможно. Прогнозный вердикт, как правило, сопровождала фраза "Ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы тенденция изменилась".

Задел первого тура – преимущество почти в два раза плюс значительное число протестного электората, проголосовавшего в первом туре за других кандидатов, – действительно давал все шансы на победу Владимиру Зеленскому. Ну, или почти все.

За это "почти" – неуловимый шанс – три недели отчаянно боролась команда Петра Порошенко. Вернее, в основном боролся он сам. Ставка была сделана на то, чтобы вытащить оппонента из виртуальной кампании в реальную. Показать его команду (точнее, отсутствие таковой), в ходе дебатов анатомировать опыт госуправления и взгляды оппонента на наиболее насущные проблемы государства (точнее, отсутствие как опыта, так и взглядов). У Петра Порошенко не вышло.

18 апреля Зеленский представил свою команду. А 19 апреля дебаты, в вероятность которых, кажется, до последнего не верили даже сами главные действующие лица, состоялись. Это были действительно политические дебаты. И на поле, где Порошенко – непревзойденный мастер, Зеленский не проиграл. Это было действительно яркое шоу. И в родной стихии Зеленского не проиграл Порошенко.

Во время дебатов. Фото: AFP

В итоге число поддерживающих Петра Порошенко увеличилось, по сравнению с первым туром. Но еще больше увеличилось число сторонников Владимира Зеленского. По последним опросам, опубликованным перед вторым туром и сделанным во второй декаде апреля, Зеленский во втором туре набирал 48-51%, Порошенко – 17-20%. Еще 15-20% не определившихся явно не могли изменить результат.

Как голосовали

Несмотря на определенные опасения, звучавшие накануне, активность избирателей не намного отличалась от активности, продемонстрированной в первом туре. Так, если на 11:00 в марте участки посетило 16,65% избирателей, то 21 апреля на это время была зафиксирована явка 18,15%. На 15:00 цифры составили соответственно 45,11% и 45,26%.

Выборы проходили относительно корректно. Так, по состоянию на 16:00, в полицию поступило более 800 обращений о нарушении избирательного законодательства. На это же время было открыто 10 уголовных производств, что в масштабах страны крайне немного. Было зафиксировано несколько звонков о минировании. Так, в Волновахе сообщили о минировании оного из избирательных участков. В Харькове неизвестные "заминировали" аэропорт, отель и два торговых центра, в результате чего правоохранители оперативно провели эвакуацию большого числа людей. Информация о минировании не подтвердилась.

Гражданская сеть ОПОРА сообщила, что "повторное голосование по выборам президента Украины началось в бесконфликтной атмосфере с соблюдением требований законодательства". Наблюдатели ОПОРЫ не зафиксировали серьезных нарушений на этапе проведения подготовительных заседаний участковых избирательных комиссий, открытия участков и в первые часы голосования. Затем информация о нарушениях появилась, но носили они не системный характер и касались в основном незаконной агитации, попыток сфотографировать бюллетень, выдачи бюллетеня без паспорта и т.д. При этом отдельные показатели были ниже, чем в первом туре. Так, к примеру, если в ходе первого тура попытки сфотографировать бюллетень были зафиксированы на 2% участков, то сегодня – на 1,6%.

Любопытный казус произошел во время голосования Владимира Зеленского. Кандидат под камеры продемонстрировал заполненный бюллетень. В результате чего правоохранители моментально получили "сообщение о нарушении". Полиция сработала оперативно: приехала в штаб Зе и составила админпротокол. "Хорошо. Нарушил. Закон есть закон", – согласился кандидат.

Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

За кого голосовали

Уже первые экзит-полы, начавшие нелегально "гулять" по соцсетя к обеду, показали тотальное преимущество Владимира Зеленского над Петром Порошенко. По состоянию на 11:00, если верить опубликованным данным, за действующего президента проголосовали 24,2% избирателей, за Зеленского – 75,8%. К 14:00 цифры составляли 21,2% и 78,8% соответственно. По сути, уже к обеду было ясно, что, если чудо и произошло, то произошло оно отнюдь не для Порошенко.

Важно другое. Владимир Зеленский, вопреки навешиваемым ему в ходе кампании ярлыкам, стал президентом действительно всей Украины. Согласно тем же "тайным" экзит-полам, за Зеленского голосовал и восток страны (88%), и юг (73%), и центр (72%), и запад (56%). И это – безусловный плюс для Украины и для всех нас. Убедительная победа Зеленского демонстрирует, что раскола страны не существует, что украинский народ един в своих надеждах.

После выборов

Новоизбранный президент, выступая после оглашения результатов экзит-полов, поблагодарил своих родных, команду и всех своих сторонников за поддержку.

В щтабе Владимира Зеленского. Фото: AFP

"Хочу сказать спасибо, своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили; моей жене за силу и выдержку. Спасибо всем украинцам, где бы они не находились, я никогда не подведу вас всех", – сказал Владимир Зеленский.

В свою очередь Петр Порошенко отметил, что доверяет результатам экзит-полов по итогам второго тура выборов в Украине. Об этом он сказал в своем штабе.

Петр Порошенко. Фото: AFP

"Никогда не cдавайся" – слышу я сейчас, когда вижу результаты экзит-полов, и они очевидны, и дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его – сделать так, как принято в цивилизованных демократических странах. Cегодня 21 апреля я должен помнить, что завтра наступит 22 апреля. Каждому из нас, каждому из членов моей команды нужно объединиться и защищать страну", – заявил он.

Петр Порошенко отметил, что он уходит с поста главы государства, но не уходит из политики.

"Я остаюсь в политике", – подчеркнул действующий президент.

Также Петр Порошенко привал своих сторонников и команду мобилизоваться, чтобы защищать то, что было достигнуто за пять лет – безвизовый режим, евроатлантические устремления Украины, реформы и демократию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина избрала президента: как ковалась историческая победа". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"