Украина контролирует президента: ЦИК утвердила финальный список кандидатов

С президентской гонки снялись пятеро

Украина контролирует президента: ЦИК утвердила финальный список кандидатов 2019-03-10T21:26:00+02:00 Политика С президентской гонки снялись пятеро

Вместо 44 их будет 39. Это финальный список кандидатов. С президентской гонки снялись пятеро: Евгений Мураев, Дмитрий Гнап, Андрей Садовый, Дмитрий Добродомов и Сергей Кривонос. Более отказов ЦИК не принимает. 14-ть из тех, кто остался, по данным Комитета избирателей, вообще не ведут кампанию.

И вот вопрос: как заинтересовать украинцев прийти на участки. Потому, рейтинг и готовность голосовать за кого-то – разные вещи. К тому же, у нас захотел – пошел голосовать, не захотел – не пошел.

А вот в Бельгии, Греции, Турции, Аргентине те, кто пропускает голосования – платят штраф. В Австралии, например, это 13 местных долларов – или 242 гривны – сумма небольшая, но дисциплинирует.

А еще вопрос, как избежать общественных протестов и беспорядков? Силовики обеспокоены тем, что нынешние президентские гонки могут стать рекордными по размаху подкупа, махинаций и компромата. Полиция уже открыла 112 уголовных производств. Поэтому, журналисты поставили кандидатам вопрос: как должны пройти выборы, чтобы каждый из них признал не только собственную победу, но и поражение?

"И если я почувствую или буду знать о том, что выборы фальсифицированы и народ Украины пытаются снова обмануть – то оставляю за собой право законное право выступать с протестом", – говорит кандидат Илья Кива. "Самое главное – это чтобы не было манипуляций и злоупотреблений при подсчете голосов. Я думаю, что я признаю любой честный выбор украинцев", – заявляет Игорь Шевченко. "Если сейчас люди выйдут на улицы и будут требовать защиты своего волеизъявления, не дай Бог, этим может воспользоваться агрессор, пойти в какое-то наступление и к какому-то кровопролитию. Я считаю, что надо не допускать к этому2, – делится Виталий Куприй. "Если все посчитают честно – конечно мы выйдем тогда в прямой эфир и скажем, что все честно, посчитали и нас в очередной раз не обманули. Если этого не произойдет, будем требовать честного пересчета голосов", – заявляет Юрий Деревянко. "Нам потрясения не нужны. Из этих выборов мы все, как страна, должны выйти сильнее, увереннее, чтобы ни у кого не было сомнений, что президент избран легитимно, второе – что он опирается на поддержку людей и третье – что он сделает то, чего люди ожидают", – убежден Анатолий Гриценко. "Людям нет смысла выходить на улицы, кто бы не выиграл. Потому что на повестке дня стоят старые вопросы, небольшой экономический рост и достичь там уровня Польши. То есть за что выходить на улицы", – говорит Геннадий Балашов. "Нужно понять, что никто не передавит ситуацию нежно. И те, кто проигрывают, должны признать, что они проиграли. Но, если это будет за счет фальсификации – никто не промолчит", – резюмирует Инна Богословская.

Между тем, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента Украины, а также форму избирательного бюллетеня для повторного голосования. Соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании 8 марта.

Как сообщалось, претенденты на главное кресло страны продолжают предвыборные турне по регионам. "Сегодня" узнавали, что обещают кандидаты в президенты:

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