Украина контролирует президента: между кандидатами началась война видеообращений и "битва анализов"

На выходных в поединке кандидатов – пауза

Украина контролирует президента: между кандидатами началась война видеообращений и "битва анализов" 2019-04-07T21:50:00+03:00 Политика На выходных в поединке кандидатов - пауза

А вот с дебатами – никакой ясности. Еще до объявления второго тура и до начала агитации между кандидатами началась война видеообращений и "битва анализов". Состоятся ли дебаты, точно никто не знает. По закону, они должны пройти 19 апреля в эфире Общественного телевидения. За счет госбюджета. Представители ОБСЕ, НАТО, Европарламента и Совета Европы, между тем, озвучили поразительный вывод.

Результаты первого тура – это именно тот случай, когда почти совпали прогнозы, как известно дело неблагодарное, и цифры на табло Центральной избирательной комиссии. Те же цифры почти совпали еще и с результатами экзит-полов, проведенных в день голосования.

И пока лидеры и неудачники еще переваривают итоги гонки, представители ОБСЕ, НАТО, Европарламента, Совета Европы и всевозможных конгрессов пришли к впечатляющему по единодушию выводу – первый тур выборов президента Украины состоялся свободно и демократично. Отдельные нарушения признаны таковыми, которые не повлияли на результаты. Для страны в условиях войны и бесконечных споров всех со всеми – это было большое испытание.

Перед вторым туром лихорадит и кандидатов, и штабы, и сторонников. Главный спор идет вокруг дебатов. Первым о необходимости встречи с глазу на глаз в прямом эфире заявил Петр Порошенко еще в первую ночь после выборов. В штабе Владимира Зеленского тогда отреагировали без энтузиазма. Победитель первого тура согласился на дебаты на третий день после предложения Порошенко. И выдвинул условия.

"Жду вас здесь, на НСК Олимпийский. Дебаты состоятся перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать вживую. Все журналисты имеют право присутствовать", – заявил тогда Зеленский.

На размышления Владимир Зеленский действующему гаранту дал сутки. Петр Порошенко ответил через несколько часов.

"Дебаты – это серьезная дискуссия о стратегии развития страны. Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте их, пожалуйста. Они могут пройти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Такие уже уставлены правила. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", – отметил Порошенко.

Далее события должны были развиваться в треугольнике: администрация стадиона – общественный вещатель и Центризбирком. Надо же определяться и с техническим сопровождением, и с мерами безопасности, и с финансированием. Но неожиданно в игру вступили медицинские лаборатории. Сдача анализов кандидатами – это тоже требование из видеообращения Зеленского. Правда, место встречи, у каждого из кандидатов было своим. Петр Порошенко пришел на "Олимпийский". Владимир Зеленский выбрал частную лабораторию в другом районе столицы.

Почему не пришел на стадион, объяснил просто.

"На "Олимпийском" нет лаборатории. Мы говорим не о тех, кто берет кровь. Очень важный момент. Мы говорим о лабораториях", – заявил он.

Между тем возникли вопросы именно к человеку, который, судя по видео, делал забор крови у кандидата Зеленского.

"Оказывается врач, который непосредственно делал забор анализов, так же связан с Зеленским, потому что снимался в сериале "Сваты". И это еще раз ставит под сомнение вообще серьезность акции и очевидно достоверность анализов", – отметил Олег Медведев, руководитель штаба Петра Порошенко.

Затем возникла путаница с датами анализов. В штабе Владимира Зеленского это объяснили ошибкой медсестры из частной лаборатории. В конце концов, фокус внимания от пробирок с кровью кандидатов, сместился в сторону новой инициативы.

"Мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлию Тимошенко", – заявил Зеленский.

В штабе Петра Порошенко креатив не оценили.

"Подобное пренебрежительное легкомысленное обращение – это неуважение к политику Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла третье место и, кстати, неуважение к ее избирателям", – отметил Порошенко.

На выходных в поединке кандидатов – пауза. До второго тура осталось две недели.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко сообщил, что согласен на проведение дебатов с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 14 апреля.

Также президент не исключает, что Зеленский является наркозависимым. При этом президент подчеркнул, что это большая угроза, "когда есть подозрение, что кандидатом или даже президентом Украины может стать человек, верховнокомандующим может стать человек, который, не исключено, что имеет наркотическую зависимость".

Смотрите в сюжете, как на прошлой неделе Зеленский и Порошенко сдавали анализы:

Видео: Reuters

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