Украина контролирует президента: руководители силовых структур дают советы и предостерегают

Честность политической борьбы – стала лейтмотивом этой неделе

Украина контролирует президента: руководители силовых структур дают советы и предостерегают 2019-03-03T22:13:00+02:00 Политика Честность политической борьбы - стала лейтмотивом этой неделе

Честность политической борьбы – стала лейтмотивом этой неделе. А что борьба все более ожесточенная – свидетельствуют недавние опросы: по данным Киевского международного института социологии, уже сформировалась тройка претендентов на победу с примерно одинаковыми шансами. Большинство украинцев готовы голосовать за Владимира Зеленского, за действующего президента Петра Порошенко и – за лидера "Батькивщины". Далее в рейтинге – Олег Ляшко и Анатолий Гриценко. Тотального преимущества нет ни у кого. А треть избирателей до сих пор с фаворитом не определилась. Что делает результат непредсказуемым.

Сами кандидаты ожидаемо перешли от агитации за себя в контрагитацию относительно конкурентов. Действия их штабов добавляют работы правоохранителям. В конце недели руководители МВД, СБУ, Генпрокуратуры и Министерства юстиции в прямом эфире программы "Главная тема. Выбор" на канале "Украина" откровенно выражали обеспокоенность ходом кампании и рисками в день голосования. И дело не только во внешнем вмешательстве, которое готовятся отражать.

"Очень важно, и я здесь обращаюсь к каждому участнику избирательно процесса – и тем, кто голосует, и тем, кто баллотируется. Не участвовать во лжи. И не участвовать в ложных действиях: в каруселях, схемах и прочем. Членам комиссий прежде всего – придерживаться жесткой нормы закона, чтобы потом не было печально за какие-то нарушения", – заявил глава МВД Арсен Аваков.

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"Уважаемые украинцы. Хотя Конституция предусматривает, что право избирать – это право, я убежден, что для каждого из нас сейчас это – обязанность. Потому что это – исторический момент для страны. Страны, которая должна стать сильнее. Поэтому мы все должны прийти на выборы, проголосовать по совести. И ни в коем случае не думать, что от нас ничего не зависит. Те, кто останутся дома, те, кто будут разочарованы, они фактически свою судьбу и судьбу своих детей отдадут в руки других. Те, кто продадут свой голос – цена этому будет очень высока", – отметил министр юстиции Павел Петренко.

"Говоря о том, как выбирать, я всегда вспоминаю рекомендацию одного президента Соединенных Штатов, который жил давно, в начале 19 века. Он говорил: когда ты выбираешь президента, голосуй за того кандидата, которому бы ты дал подержать за руку твоего ребенка, пока ты на 10 минут сходишь в магазин. Или свой кошелек, пока ты занимаешься ребенком. Вот, если такой кандидат, которому ты доверяешь своего ребенка и свой доход, есть, голосуй именно его и не слушай больше никого", – скзал генпрокурор Юрий Луценко.

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"А обращаясь к избирателям, я хотел бы провести такое сравнение. Стоит переполненный автобус и просто ты забегаешь в тот автобус и не смотришь, кто там водитель, знаешь, что он едет отсюда и должен тебя довезти в другой город или поселок. Ты не знаешь, кто водитель. Здесь другая ситуация. Здесь каждый должен принять индивидуальное решение. Он как бы выбирает пилота, которому он доверяет свое будущее. Будущее своих детей, своей семьи. И зависит лично от него, от его голоса. Это уникальная история и уникальная возможность действительно проголосовать и дать шанс стране", – резюмировал глава СБУ Василий Грицак.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

Также смотрите видео: Украина выбирает президента: с чем кандидаты едут в народ:

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