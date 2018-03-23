Украина купит у Франции вертолеты – Порошенко
Украинская и французская стороны подпишут Меморандум по закупке техники, сказал президент
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина договорилась о закупках у Франции вертолетов для украинских спасателей. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Ровенскую область, передает пресс-служба главы государства.
"Будет подписан Меморандум о намерениях по закупке вертолетов. Это еще один важный шаг по обеспечению спасателей, когда они быстро смогут добраться до раненых и смогут оказывать помощь", – сказал президент.
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По его словам, уже в этом году спасатели получат четыре вертолета, в том числе медицинский для эвакуации раненых и спасательный. Петр Порошенко заверил, что государство и в дальнейшем будет решительно поддерживать спасателей.
Напомним, 13 декабря прошлого года украинским спасателям Япония передала внедорожники и новейшие миноискатели. Новыми автомобилями доукомплектуют подразделения на Волыни, в Запорожье и на юге Украины, а миноискатели обещали отправить в зону АТО.
Спустя две недели, 26 декабря, Луганские спасатели получили новую технику. Были переданы четыре пожарно-спасательных автомобиля на базе шасси МАЗ общей стоимостью более 18 млн грн, а также специальный аварийно-спасательный автомобиль на базе Volkswagen Caddy, который стоит 75 тыс. евро.
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