Украина лишила Кобзона всех госнаград и почестей

Кобзон родился в Украине, и был удостоен ордена за заслуги III, II и I степени

В Украине российского певца и депутата Государственной думы России Иосифа Кобзона лишили всех государственных наград и почестей, а также заблокировали его активы. Кобзон попал в список лиц, на которых распространяются персональные санкции.

Как известно, Кобзон родился в Украине, и был удостоен ордена за заслуги III, II и I степени.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к лицам и компаниям.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в соответствующем указе Порошенко, обнародованном на сайте президента Украины в ночь на пятницу.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Решение СНБО, которое вводится в действие данным указом президента, помимо прочего предусматривает, что в приложении 1 к решению СНБО от 28 апреля 2017 года (№133) исключаются позиции 975 и 993. Согласно решению СНБО санкции применены к физическим лицам согласно приложению 1 и к юридическим лицам согласно приложению 2.

Российский певец неоднократно посещал боевиков на Донбассе и высказывал поддержку агрессии России против Украины. В Донецке он даже спел вместе с главарем боевиков Александром Захарченко.

Иосифу Кобзону запрещен въезд в Украину, целый ряд украинских городов лишили его звания "почетного гражданина".