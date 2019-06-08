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Украина, Литва и Польша решили создать совместный комитет по безопасности

8 июня, 12:47

Межпарламентская ассамблея Украины, Польши и Литвы провела заседание

twitter.com/verkhovna_rada
twitter.com/verkhovna_rada.

Сегодня продолжилось пленарное заседание Х Сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша. Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента.

"На Х Сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши создан новый Комитет МПА – по вопросам безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Межпарламентская ассамблея Украины, Польши и Литвы призвала страны Европейского Союза и "Большой семерки" ввести санкции против российских морских портов на Азовском море в ответ на незаконное сотрудничество с морскими портами на территории Крыма.

"Ассамблея членов Верховной Рады Украины, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши... призывает страны-члены Европейского Союза и страны-члены "Большой семерки" ввести санкции против российских морских портов в Азовском море за их незаконное взаимодействие с морскими портами на территории временно оккупированного Крыма, которые были закрыты украинской властью", – говорится в резолюции, принятой на заседании межпарламентской ассамблеи в Вильнюсе.

Кроме того, Межпарламентская ассамблея трех стран призвала страны ЕС пролонгировать санкции против Российской Федерации, пока Москва полностью не выполнит Минские договоренности и не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

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Тег Литва, Польша, Верховная Рада, заседание, Украина

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