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"Украина может догнать Польшу" – Саакашвили

27 февраля, 23:17

Сергей Пономаренко

Об этом политик заявил во время выступления перед луцкими студентами

Михеил Саакашвили сегодня говорил с луцкими студентами о том, как в Украине можно остановить трудовую миграцию.

По мнению политика, Украина имеет все шансы догнать по экономическому развитию соседнюю Польшу. Для этого следует открыть двери инвесторам. Политик считает, что преграды этому оказывают бюрократы. Хотя в Украине, считает Михеил Саакашвили, давно следовало отменить советскую систему управления.

"Необходимо уменьшить налоги, отменить бюрократию и открыть новые возможности, тогда в Украину придет успех. Нам не надо говорить о процессе, стратегических планах, надо действовать сегодня", – подчеркнул политик, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

Ранее в эксклюзивном интервью "Сегодня" Михеил Саакашвили поделился рецептом борьбы с коррупцией.

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"Мой грузинский опыт свидетельствует о том, что нет безнадежных ситуаций. Когда я стал президентом, в опросах 98% моих сограждан говорили, что они имели дело с коррупцией ежедневно. Когда я закончил свое президентство, только 1% грузин говорил то же самое", – сказал Михеил Саакашвили.

Михеил Саакашвили считает, что необходимо действовать смело и "идти напролом" в борьбе с коррупцией в Украине.

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инвестиции Саакашвили Луцк

Источник: Сегодня

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