Украина может купить у США 16 патрульных катеров за 600 млн долларов

Украина использует судна для защиты территориальных вод и защиты интересов на море

Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины до 16-ти патрульных катеров Mark VI и связанного оборудования на общую сумму в 600 млн долларов.

О соответствующем решении сообщено Конгрессу США, говорится на сайте Агентства по военному сотрудничеству и безопасности США.

Также правительство Украины сделало запрос на покупку 32 систем ведения огня MSI Seahawk A2, 40 пушек MK4420, оптико-электронных и инфракрасных радаров.

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"Предлагаемый продажу поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США, улучшив безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

Украина использует судна для защиты территориальных вод и защиты интересов на море.

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Напомним, что в 2020 году Вашингтон планирует выделить Киеву более одного миллиарда долларов помощи. 250 млн – уже выделены, еще 50 млн будет выделено при условии выполнения определенных условий и использования первой части суммы, и еще почти 50 млн – остатки с прошлых годов, которые еще не реализованы.

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Как сообщали новости "Сегодня", помимо патрульных катеров, американцы хотят еще больше усилить морские силы Украины. В октябре прошлого года в США заявляли, что готовы вооружить фрегатами украинский флот.

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