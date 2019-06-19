Украина может покупать оружие в США – Волкер

Среди приоритетов – антиснайперские системы и противотанковые ракеты

"Джавелины". Создавались специально для борьбы с советскими танками Т-64 и Т-72.

Украина может начать приобретать оружие и военную технику у Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

"Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью — в плане покупки у нас военной техники. И я знаю, что они (власти Украины —ред) намерены это сделать", — сказал сотрудник Госдепартамента США. Он не пояснил, какие именно вооружения Киев планирует закупить у Вашингтона.

Но Волкер назвал в числе приоритетных поставок антиснайперские системы, противотанковые ракеты Javelin. "Глядя в будущее, нам надо рассмотреть возможность поставок систем ПВО, прибрежной обороны. Все они очень важны", — отметил американский дипломат.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года по настоящее время, составляет 1,5 млрд долларов.

Ранее Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи на 250 миллионов долларов.

Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.

В свою очередь военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США. Он уверен, что финансовая помощь, которую выделили Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы.

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