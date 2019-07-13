Украина может спасти Молдову с поставками газа – эксперт

Киев готов реверсом поставлять газ для Кишинева в случае, если у Молдовы не будет контракта с Россией

Майя Санду и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Для Украины визит премьера Молдовы Майи Санду важен в контексте развития хороших отношений с соседями. Сейчас вокруг Украины есть своего рода кольцо проблемных отношений: Беларусь находится под сильным влиянием России – страны-агрессора, есть плохие отношения с Польшей по историческим вопросам, с Венгрией и частично с Румынией – по вопросу закона об образовании. Поэтому для Украины важно разбить это кольцо и наладить отношения с соседями.

Об этом сайту "Сегодня" сказал старший аналитик Центра "Нова Європа" Леонид Литра, комментируя визит молдавской делегации во главе с премьером Майей Санду в Киев.

По словам эксперта, главные вопросы повестки дня – это экономика и энергетика. На данный момент есть большой дефицит в торговых отношениях, Украина продает намного больше Молдове, чем Молдова Украине.

"А, во-вторых, это, конечно же, энергетическая составляющая. Раньше Молдова покупала электроэнергию в Украине, а сейчас – у Молдавской ГРЭС в Приднестровье. И, судя по всему, Молдова платит за это два раза. Молдавская ГРЭС потребляет российский газ, за который они не платят. Россия считает это долгом Молдовы. Плюс Кишинев платит за электроэнергию, которую вырабатывает ГРЭС. Поэтому для Молдовы очень важно вернуться к модели покупки электроэнергии у Украины, чтобы не финансировать режим в Приднестровье", – сказал Леонид Литра.

Второй проблемный момент – это поставки газа. Молдова получает российский газ транзитом через Украину. 1 января 2020 года заканчивается срок действия транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", 31 декабря 2019 года – между Молдовой и Россией.

"Если у Украины не будет договора по транзиту с Россией, то, конечно, это обернется большой проблемой как для самой Молдовы, так и для Приднестровья, которое поддерживает Россия. Поэтому пару недель назад Украина сделала заявление, что готова реверсом поставлять газ для Молдовы в случае, если у Молдовы не будет контракта с Россией. Украина может спасти Молдову, так как реверс из Румынии, пока там не будут достроены интерконнекторы, технически невозможен", – объясняет Леонид Литра.

Также один из важных вопросов повестки дня Украины и Молдовы – борьба с контрабандой и экология Днестра. Украина планирует строительство шести гидроэлектростанций на Днестре, после чего Кишинев может фактически остаться без воды.

"Этот вопрос продолжает обсуждаться и решения пока нет. Ну и последнее – это приднестровская контрабанда. Мы давно знаем, что на этих схемах наживались как политики в Кишиневе и Приднестровье, так и в какой-то мере участвовали украинские. И сейчас, чтобы ослабить приднестровский режим, надо перекрыть контрабанду, и это надо сделать с обеих сторон, продолжив совместный контроль на украинско-молдавской границе, особенно по приднестровскому периметру", – подытожил эксперт.

Напомним, Зеленский и Санду в Киеве обсуждали вопросы войск России, туризм и энергетику.

Больше об отношениях Киева и Кишинева читайте на сайте "Сегодня": "Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса".

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