Украина может спасти Россию: в Европе озвучили любопытную стратегию

Все попытки перезагрузок отношений и обновления диалога с Путиным – это абсурд и путь в никуда, но есть выход

Успешная Украина смертельно опасна для президента РФ Владимира Путина, однако это поможет сделать Россию нормальным государством: украинцы могут стать примером для россиян и Европа может на это рассчитывает. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

По его словам, стратегия Запада заключается в том, чтоб помочь России уже после Путина трансформировать в нормальное государство, а путь к этому лежит через Украину.

"Единственный инструмент, который есть у Европы, это помощь успеху Украины. Экономически успешная и интегрированная в Европу Украина сильно повлияет на мнение рядовых россиян. С другой стороны это не позволит режиму Путина "соблазняться", что можно как-то опять повернуть Украину обратно к Кремлю, и показывать это россиянам как большую имперскую победу. Мы же не сможем изолировать Россию, правда? Тогда мы должны иметь четкую стратегию. И в этой стратегии Украина играет очень важную роль. Конечно, нам важен успех Украины и сам по себе, но он вкладывается в гораздо более широкую мозаику", – сказал Кубилюс.

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Политик уверен, что все попытки перезагрузок отношений и обновления диалога с Путиным – это абсурд и путь в никуда. Поэтому, считает он, Запад должен создать так называемый пояс успешных государств вокруг России

"И Украина здесь самая главная. Вот и вся стратегия. И потом говорить громко российским гражданам, как могли бы выглядеть отношения с ЕС, если бы Россия стала нормальным государством. Что бы Россия могла получить взамен? Безвизовый режим, зону свободной торговли… Это все предмет стратегической коммуникации, потому что все попытки уговорить Путина, подружиться с ним или станцевать с ним вальс (бесполезны – ред.)", – подчеркнул экс-премьер Литвы.

Читайте полный текст интервью с Андрюсом Кубилюсом: "Западу нужна общая стратегия по отношению к России".

Ранее заместитель государственного секретаря США (при Рексе Тиллерсоне) Джон Салливан рассказал, что свободная и экономически успешная Украина является одним из самых больших страхов России. По его мнению, если Украина будет успешно проводить кампанию по борьбе с коррупцией, она докажет ложность российской пропаганды, изображающей несостоявшуюся Украину.