Украина может втянуть Россию в затяжную окопную войну – эксперт

Украина в состоянии втянуть Российскую Федерацию, которая не намерена уходить из Донбасса, в трудную затяжную окопную войну. Такое мнение высказал полковник в отставке, экс-офицер Генштаба ВСУ Олег Жданов, сообщает "Радио свобода".

"У нас вооружение хоть и старенькое, но примерно соответствует по своему боевому потенциалу российским образцам вооружения, за исключением отдельных комплексов или отдельных родов войск", - сказал он.

При этом он отметил, что Россия постоянно отправляет военные колонны на неподконтрольную Украине часть Донбасса.

"Колонна, которую вдруг увидела ОБСЕ, не единичная. Они ходят регулярно. Это ротация, которая происходит среди военнослужащих "1-го армейского корпуса". На сегодня, по данным нашей разведки, там находится "1-й и 2-й армейские корпуса" (в эти структуры оформлены боевые части группировок "ДНР" и "ЛНР"), а это 30-35 тысяч человек. И 150-я дивизия на территории России вдоль нашей границы. Практически сформирована полевая армия, как они и анонсировали, 8-я полевая армия, которая дислоцируется на нашей территории. Она в глубокой эшелонированной обороне и в фортификационном плане оборудует свои позиции на линии разграничения", – сказал военный.

Ранее эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Украине нужно вернуть внимание США и Великобритании к проблемам Крыма и Донбасса, чтобы президент России Владимир Путин не решил судьбу захваченных регионов за спиной Киева.