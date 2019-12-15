Украина может ввести миротворцев на Донбасс: как отреагировали у Путина

Российские власти пока не получали от Украины уведомлений с инициативами по размещению на Донбассе миротворческих миссий ООН.
Об этом 15 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось", — прокомментировал он слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что украинские власти допускают возвращение к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные районы Донбасса.
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Напомним, об этом глава МИД заявил в эфире социально-политического шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 14 декабря. Пристайко допускает такую возможность в том случае, если руководство Украины признает, что урегулирование конфликта на базе Минских соглашений не приносит результатов.
"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента. Будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", – сказал Пристайко.
Министр подчеркнул, что готов дать соответствующую рекомендацию президенту страны Владимиру Зеленскому.
Стоит отметить, что ввести в неподконтрольные украинскому правительству районы оккупированного Донбасса специальную миссию ООН, которая поможет разработать варианты размещения миротворцев, призывал еще пятый президент Петр Порошенко.
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