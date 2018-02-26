Украина может закрепить в Конституции курс на вступление в НАТО – Парубий

Вчера, 16:16

Всупление Украины в НАТО так же важно, как и членство в ЕС, сказал спикер

Андрей Парубий. Фото: архив
Андрей Парубий. Фото: архив

Украина может закрепить на уровне Конституции свое стремление вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сегодня, 26 февраля, во время брифинга заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

"Эта идея может иметь и должна иметь поддержку в Украине. Только я бы единственное, что дополнил, если на уровне Конституции рекомендовать, чтобы был закреплен наш вектор на вступление в Европейский союз, так же должен быть закреплен вектор на вступление НАТО", – заявил Парубий.

По его словам, эти два вопроса имеют одинаковый вес для Украины.

Напомним, в законопроект о Национальной безопасности Украины заложены стратегические вопросы для Украины, которые необходимо реализовать для интегрирования в НАТО. Украина даже не имея четкого плана о присоединении к НАТО, уже в одностороннем порядке осуществляет ряд необходимых для этого мероприятий.

Ранее американский дипломат, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер объяснил, почему Украина в НАТО станет для некоторых в Альянсе проблемой.
НАТО, конституция, парубий

Вы сейчас просматриваете новость "Украина может закрепить в Конституции курс на вступление в НАТО – Парубий". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РБК-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy

Будут ли в Украине досрочные выборы: Парубий дал четкий ответ

Вчера, 13:11

Спикер парламента посоветовал народным избранникам сосредоточиться на эффективной работе и не думать о выборах

Политика

Верховная Рада. Фото: архив

Реформирование парламента и назначение главы НБУ: чем займется Рада на этой неделе

Вчера, 12:28

Парубий хочет утвердить повестку на всю сессию с почти 3 тысячами законопроектов
Загрузка...

Украина

Фото: скриншот с Youtube

Альянс должен убедить Россию, что начнет Третью мировую, если на НАТО нападут – глава комитета обороны британского парламента

25 Февраля, 07:45

Если Россия нападет на страну, которая находится в НАТО, а НАТО не ответит, основа коллективной безопасности НАТО рухнет

Украина

Предвыборный баннер с агитацией за Владимира Путина. Выборы состоятся 18 марта. Фото: AFP

"Ждать от России уступок после 18 марта – выдавать желаемое за действительное": интервью с Дмитрием Трениным

24 Февраля, 07:50

Если говорить о внешней политике России, она останется такой же, как и до президентских выборов, которые пройдут 18 марта

Политика

Ирина Фриз. Фото: Facebook

Нардеп Фриз объяснила, зачем Украине закон о нацбезопасности

23 Февраля, 19:47

Нардеп надеется, что закон о национальной безопасности будет в ближайшее время рассмотрен в парламенте

Запад

Фото: Скриншот из видео

Украинские танкисты учатся по стандартам НАТО

24 Февраля, 02:01

Тактические учения с применением танков проводят канадские инструкторы

Украина

Виктор Ющенко считает, что Европа слабо представлена в урегулировании войны на Донбассе. Фото: архив

Виктор Ющенко: "Фаза, которой достиг сегодня Путин – программа минимум"

23 Февраля, 18:33

Для сегодняшней путинской политики украинский компонент обязателен. Без него даже имперскости в планах России проявляться не будет

Евросоюз

Фото: Wikipedia

Буш так и не смог сказать Путину в Бухаресте "нет" - бывший президент Латвии

23 Февраля, 12:59

"За" вступление Украины в НАТО в 2008 Украину были Прибалтийские страны и Польша, Франция и Германия - "против"
Загрузка...