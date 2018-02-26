Украина может закрепить в Конституции курс на вступление в НАТО – Парубий
Всупление Украины в НАТО так же важно, как и членство в ЕС, сказал спикер
Украина может закрепить на уровне Конституции свое стремление вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сегодня, 26 февраля, во время брифинга заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.
"Эта идея может иметь и должна иметь поддержку в Украине. Только я бы единственное, что дополнил, если на уровне Конституции рекомендовать, чтобы был закреплен наш вектор на вступление в Европейский союз, так же должен быть закреплен вектор на вступление НАТО", – заявил Парубий.
По его словам, эти два вопроса имеют одинаковый вес для Украины.
Напомним, в законопроект о Национальной безопасности Украины заложены стратегические вопросы для Украины, которые необходимо реализовать для интегрирования в НАТО. Украина даже не имея четкого плана о присоединении к НАТО, уже в одностороннем порядке осуществляет ряд необходимых для этого мероприятий.
Ранее американский дипломат, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер объяснил, почему Украина в НАТО станет для некоторых в Альянсе проблемой.
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