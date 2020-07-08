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Украина на переговорах по Донбассу выдвинет срочное требование боевикам

8 июля, 14:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Боевики пока отказываются обеспечить безопасность украинским спасателям, которые тушат масштабный пожар

Пока Украина продолжает тушить пожар в Луганской области, на сегодняшних переговорах Трехсторонней контактной группы Киев будет настаивать на прекращении огня, чтобы спасатели могли заниматься ликвидацией чрезвычайного происшествия. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время визита на Донбасс вместе с президентом.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что началось очередное заседание ТКГ в формате видеоконференции. Ермак напомнил, что пожар бушует недалеко от линии разграничения.

Учитывая опасность переброски пламени на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды, он призвал участников Трехсторонней контактной группы договориться об установлении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит очередной раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения", – сказал Ермак.

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Как сообщали новости "Сегодня", председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в ночь с 7 на 8 июля рассказывал, что оккупационным администрациям подали запрос на прекращение огня для обеспечения тушения пожара с помощью авиации, но боевики не согласились. Это позже подтвердил и глава МВД Арсен Аваков, но все же самолеты подняли в небо для ликвидации огня.

Напомним, недалеко от Северодонецка Луганской области 7 июля вспыхнули масштабные лесные пожары, хотя небольшое возгорание началось еще днем ранее. Настоящим эпицентром бедствия стало село Смоляниново, которое больше всего пострадало от огня: уничтожены 23 жилых дома и 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро". Также пожар повредил 36 домов. На данный момент известно о пяти погибших местных жителях. Мы показывали фото и видео пожара в Луганской области.

Власти уже решили, что пострадавшим от пожара, которые лишились жилья, будет выплачена компенсация в 300 тысяч гривен. Отдельно будут предусмотрены выплаты семьям погибших. В то же время полиция рассматривает три версии причины возникновения масштабных пожаров.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Луганская область лесные пожары переговоры в Минске ТКГ Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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