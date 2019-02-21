Украина на пути в ЕС и НАТО: Какие изменения в Конституцию вступили в силу

Изменения внесены в три статьи Конституции – 85, 102 и 116, а также в Преамбулу и Переходные положения

Фото из открытых источников.

Украина на пути в ЕС и НАТО: Какие изменения в Конституцию вступили в силу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e54/46d/5c6e5446d8e0f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e54/46d/5c6e5446d8e0f.jpg 2019-02-21T09:37:00+02:00 Политика Изменения внесены в три статьи Конституции - 85, 102 и 116, а также в Преамбулу и Переходные положения

Вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. Соответствующий закон был опубликован накануне, в среду, 20 февраля, в издании "Голос Украины".

Как отмечается в законе, изменения внесены в три статьи Конституции – 85, 102 и 116, а также в Преамбулу и Переходные положения.

Документ закрепляет в Конституции "европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины". Также в нем отмечается, что Верховная Рада определяет основы внутренней и внешней политики, президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства, а Кабинет министров должен обеспечить его реализацию.

Во вторник, 19 февраля, президент Петр Порошенко подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в Конституцию по закреплению курса Украины в Европейской Союз и НАТО. Это случилось на специальном заседании Верховной Рады, посвященном пятой годовщине российской агрессии.

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В свою очередь в НАТО призвали Украину продолжать путь реформ. "Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу и солидарность НАТО с Украиной является твердой. Это (реформы) имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности в евроатлантическом регионе".

На решение Рады отреагировали и европейские дипломаты. В Европейском Союзе заявили, что каждая страна имеет право изменять собственную Конституцию, и напомнили Украине о необходимости реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

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