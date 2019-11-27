Украина наложила санкции на археологов и пропагандистов в Крыму

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Украина наложила санкции на 131 российскую компанию, которая ведут раскопки в аннексированном Крыму, использует захваченные теле- и радиочастоты, а также обеспечивает оборонно-промышленный комплекс РФ.

Как сообщили 27 ноября в пресс-службе Кабинета министров Украины, в "черный список" попало 61 юридическое лицо из России и Крыма, которое занималось незаконными поисковыми работами на археологических объектах, таким образом уничтожая, разрушая либо повреждая объекты культурного наследия Украины.

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Кроме того, 34 юрлица попали под санкции за "незаконное вещание на захваченных радиочастотах", и еще 36 – это те, кто поставляет материалы, оборудование и услуги предприятиям оборонно-промышленного комплекса России, добавили в украинском правительстве.

Напомним, ранее в этот день во время визита в Литву президент Владимир Зеленский заявил, что санкции должны продолжаться до полного освобождения оккупированных Россией украинских территорий.

Стоит отметить, что в ответ на украинские санкции Кремль также внес 400 физических и юридических лиц из Украины в свой "черный список". Подробнее о санкциях РФ и их последствиях читайте в статье "Экономический фронт: как повлияли антиукраинские санкции России на нашу экономику".

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