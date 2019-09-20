Украина намерена возобновить выплату пенсий в ОРДЛО – Пристайко

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Украина готова возобновить выплаты пенсий в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей – это часть "формулы Зеленского", цель которой ментально вернуть жителей ОРДЛО в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мы возобновим выплату пенсий. Мы возобновили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, который людям разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги – потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее имеет другое решение СНБО", – сообщил министр.

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По его словам, о полной отмене блокады речи не идет, так как для этого боевики сначала должны вернуть конфискованные предприятия их законным владельцам.

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"Но есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не русским или белорусским, правда? Ну и другие элементы – мост в Станице Луганской, обмен пленными и т.д. – все это элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется", – сказал Пристайко.

Что такое "Формула Зеленского" и на что у президента готовы пойти ради мира на Донбассе, читайте в материале "Сегодня".

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