Украина напомнила России о сталинском терроре и массовых убийствах

Украина отмечает День памяти политических репрессий в мае, однако именно 5 августа 1937 года вступило в действие постановление "Об антисоветских элементах", которым тогда Кремль запустил маховик большого сталинского террора. Киев отмечает, что репрессии в духе Сталина продолжает сегодня современная Россия, но уже на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Дипломаты отмечают, что в Украине большой террор стал продолжением Голодомора, но главный удар был направлен не на крестьянство, а на интеллектуальную элиту нации. Репрессии в Украине были особенно жестокими, ведь Кремль пытался покорить бунтующую украинскую нацию, которая осуществила попытку создать свое независимое государство.

В результате решения, принятого 5 августа 1937 в течение нескольких дней октября-ноября в карельском урочище Сандармох было казнено около трехсот представителей украинской интеллигенции – ученых, художников, государственных деятелей. Среди них создатель современного украинского театра Лесь Курбас, поэт-неоклассик Николай Зеров, драматург Николай Кулиш, писатели Валерьян Пидмогильный, Марко Вороной, Алекса Слисаренко.

"К сожалению, антигуманные репрессии свободы слова и выражения взглядов не ушли в прошлое с распадом СССР. Сегодня в России активно возрождается культ Сталина, а политика исторической памяти направлена ​​на замалчивание и оправдание преступлений советской власти. Более того, репрессии в духе сталинского НКВД продолжаются и сегодня. Оккупировав Крым и часть Донбасса, Россия проводит на этих территориях массовые репрессии. Убийства, исчезновения людей, аресты, несправедливые суды и жестокие пытки стали там обычным явлением. Жертвой преследований в Крыму стала целая нация – крымские татары, коренной народ полуострова. Эта политика стала продолжением преступления депортации крымскотатарского народа 1944 года", – говорится в заявлении.

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Киев призывает международное сообщество не закрывать глаза на такие вопиющие нарушения прав человека в России, на сворачивание демократии, реабилитацию Сталина и цензуры истории.

Как сообщали новости "Сегодня", пятая часть россиян никогда не слышала о сталинских репрессиях. Меньше всего о преследованиях советской власти знает молодежь в России.

Тем временем Россия продолжает репрессии против десятков крымских татар в аннексированном Крыму:

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