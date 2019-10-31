Украина – НАТО: встреча Зеленского и Столтенберга, все подробности и видео

/ Фото: president.gov.ua

Сегодня проходит заседание Комиссии Украина – НАТО, в котором принимают участие генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг и глава украинского государства Владимир Зеленский.

Так, заседание представителей Украины и военно-политического блока началось с опозданием, хотя было запланировано на 09:30, на котором присутствуют Зеленский и Столтенберг. Заседание проходит в рамках визита в Украину Североатлантического совета НАТО.

"Сегодня" следят за событиями вокруг совета Украина-НАТО и оперативно сообщают о главных новостях.

В 9:35 началась запланированная встреча президента Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Реклама

Видео: president.gov.ua

На 11:30 запланирован выход президента Украины и генсека НАТО к журналистам.

Кроме того, в 14:30 пройдет заседание Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины под председательством вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с участием заместителя генсекретаря НАТО по вопросам политики и безопасности, Посла Беттины Каденбах. Во время заседания планируется обсудить состояние и перспективы развития отношений Украины с НАТО

На 16:30 запланирован их брифинг.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 октября в Одессу прибыла делегация альянса во главе с Йенсом Столтенбергом. Стошлтенберг анонсировал запуск новой инициативы во взаимодействии НАТО с Украиной.

Он анонсировал запуск новой инициативы во взаимодействии НАТО с Украиной. Генсек отметил, что сейчас альянс работает с Украиной в трех форматах: комплексный пакет помощи, годовые национальные программы и Комиссия Украина-НАТО.

"Мы имеем долгосрочное партнерство с Украиной и время от времени его адаптируем, корректируем, дополняем и меняем форматы нашего сотрудничества. Этой весной мы приняли решение в дальнейшем развивать сотрудничество в различных областях, и в частности в области сил и средств военно-морского флота. Сейчас мы запускаем новую инициативу, которая имеет целью скоординировать и совместить эти разные форматы сотрудничества, сделав их более упорядоченными", – говорил он.

Кроме того, Столтенберг приветствовал старт разведения сил в Золотом и призвал Россию выполнять Минские соглашения. Об этом он заявил на совместной с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Одессе.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр обороны Андрей Загороднюк и замглавы МИД Украины Егор Божок ездили в штаб-квартиру альянса. Министр заявил, что Украина больше не будет просить о ПДЧ в НАТО. Украинское правительство больше не намерено действовать "методом попугая", а возьмется за изменения в украинской армии.

Кроме того, Загороднюк рассказал, что Украина и НАТО договорились о перезапуске отношений. По его словам, теперь все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.

Все подробности в спецтеме Визит Столтенберга в Украину

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама