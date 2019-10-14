Украина не будет федерализирована, как этого хотела бы Россия – Пристайко

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Украина не согласится на федерализацию своих территорий, как условие урегулирования конфликта на Донбассе, заверил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"У Украины есть четкие "красные линии". Первое – Украина останется унитарным государством. Второе – она не будет изменять свою конституцию, и осуществлять некую "федерализацию", чего хочет Россия. Третье – мы будем проводить выборы на этих территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит", – сказал он, выступая на слушаньях в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе.

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Министр пояснил, что должен быть полный вывод российских войск, а также всех военизированных формирований, а также восстановлен контроль Украины над государственной границей.

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Напомним, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе заявила, что Пристайко представил своим европейским коллегами в Люксембурге "удовлетворительный план" урегулирования конфликта на Донбассе .

Напомним, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в Люксембурге перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, что встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС с их украинским коллегой Вадимом Пристайко на полях заседания Совета ЕС – хорошая возможность услышать о планах нового руководства для страны .

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