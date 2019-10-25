Украина не будет опять просить о ПДЧ в НАТО: Загороднюк назвал причину

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Украина может повторно отправить заявку на получение Плана действий по членству в НАТО, но в Министерствах обороны и иностранных дел такую тактику считают неэффективной.

Об этом по окончанию своего визита в штаб-квартиру НАТО 25 октября заявили министр обороны Андрей Загороднюк и замминистра иностранных дел Егор Божок. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы можем подтверждать и отправлять заявление сколько угодно, но зачем? Лучше сконцентрироваться на практических результатах", – отметил Загороднюк.

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Кроме того, по словам Божка, правительство считает действующей заявку, которую Украина подала еще в 2008 году. Он назвал неэффективным методом подачу новой заявки.

"Мы можем действовать методом попугая, а можем вести серьезную работу", – отметил он.

Замглавы МИД считает, что, если только повторять о желании Украины вступить в НАТО и получить План действий по членству в альянсе, то в итоге Киев останет без ПДЧ.

"Поэтому сейчас мы настроены на то, чтобы, не подтверждая эту заявку, достичь военных критериев членства в НАТО", – заявил Божок.

Напомним, ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в интервью сайту "Сегодня", что Украине не следует особо зацикливаться на получении обещанного Плана действий по членству в НАТО.

Кроме того, экс-президент Петр Порошенко призвал начать предметную дискуссию на уровне союзников о перспективах предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО.

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