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Украина не допустит россиян в числе наблюдателей от ПАСЕ на выборы в Раду

26 июня, 23:23

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: facebook.com/UA.EU.NATO
Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: facebook.com/UA.EU.NATO.

Украина не станет запрещать наблюдателям от ПАСЕ следить за голосованием на парламентских выборах, но не допустит присутствия в их числе представителей России. Об этом в среду заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Помните, Украина четко сказала, что мы не будем принимать на своей территории наблюдателей ПА ОБСЕ от Российской Федерации, это была четкая позиция. Я подозреваю, что сейчас могут быть попытки направить нам от ПАСЕ наблюдателей с российскими паспортами, — сказала она в эфире одного из украинских телеканалов. — Я хочу сразу четко заявить, что мы, очевидно, такого не примем".

В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.


В ответ представители 7 государств-членов объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протестапротив безусловного возвращения россиян.

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Тег Россия, выборы, наблюдатели, парламентские выборы, Климпуш-Цинцадзе, ПАСЕ , выборы 2019

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