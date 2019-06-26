Украина не допустит россиян в числе наблюдателей от ПАСЕ на выборы в Раду
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений
Украина не станет запрещать наблюдателям от ПАСЕ следить за голосованием на парламентских выборах, но не допустит присутствия в их числе представителей России. Об этом в среду заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Помните, Украина четко сказала, что мы не будем принимать на своей территории наблюдателей ПА ОБСЕ от Российской Федерации, это была четкая позиция. Я подозреваю, что сейчас могут быть попытки направить нам от ПАСЕ наблюдателей с российскими паспортами, — сказала она в эфире одного из украинских телеканалов. — Я хочу сразу четко заявить, что мы, очевидно, такого не примем".
В среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.
В ответ представители 7 государств-членов объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протестапротив безусловного возвращения россиян.
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