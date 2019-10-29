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Украина не хочет быть втянутой во внутреннюю политику США – Пристайко

29 октября, 14:51

скандал должен закончиться там, где он и начался, - в Конгрессе и Администрации президента США

/ Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал скандал, который привел к началу процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу, заявив, что Украина не хочет быть втянутой во внутреннюю политику США. Об этом он сказал журналистам перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе, трансляцию которого ведет "Сегодня".

"Я рассчитываю, что этот скандал должен закончиться там, где он и начался, – в Конгрессе и Администрации президента США. Мы не хотим быть затянутыми во внутренние вопросы, внутреннюю политику (США – Ред.)", - подчеркнул министр.

По словам Пристайко, "США – это наш самый большой, самый мощный партнер. Нам нужно сделать все возможное, чтобы этот партнер таким и оставался".

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Вместе с тем, отметил министр, Украина не собирается пересекать никакие "красные линии".

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МБАК "Никополь". Фото: glava.rk.gov.ru

Как сказал Пристайко, украинская власть понимает, какие отношения должны быть между президентской вертикалью и судебной ветвью власти.

Напомним, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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импичмент Дональд Трамп Вадим Пристайко

Источник: УНИАН

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