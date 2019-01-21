Украина не может продлить договор с "Газпромом" о транзите газа: Климкин назвал причину
Глава МИД напомнил, что когда газовая сделка заключалась, действовали совершенно другие условия
Киев не может принять предложение главы российской компании "Газпром" Алексея Миллера о продлении контракта о транзите из России в страны Европы газа через Украину после 2019 года, утверждает министр иностранных дел Павел Климкин.
По его словам, Россия предлагает просто продлить существующий договора.
"Он говорил, что эти контракты можно продлить даже без каких-либо экспертных консультаций", — сказал он после трехсторонней встречи по данному вопросу, которая прошла 21 января в Евромиссии.
Климкин напомнил, что Украина находится в другой ситуации, отметив, что сегодня "действуют абсолютно другие законы и другие правила, которые отражают европейское законодательство".
"Поэтому я рад, что мы с делегацией Еврокомиссии выступи с единой четкой позицией. Даже ЕС пытается объяснить России, что правила изменились, жизнь изменилась. По определению возвращение к каким-то прошлым договорнякам уже невозможно", – резюмировал глава МИД.
Напомним, после газовых переговоров руководитель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что Россия удивила Украину предложением продлить соглашение о транзите газа после 2019 года.
Вы сейчас просматриваете новость " Украина не может продлить договор с "Газпромом" о транзите газа: Климкин назвал причину". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В "Нафтогазе" прокомментировали предстоящие переговоры по газу
Во время политической встречи невозможно согласовывать технические аспекты, отметил Юрий Витренко
"Нафтогаз" предупредил о сложностях с закупками газа
На счетах компании остался минимум средств; Коболев рассказал о причинах происходящего
Коболев объяснил, когда Украина "выбьет" долг из "Газпрома"
У российской компании есть дорогие активы за пределами РФ, напомнили в "Нафтогазе"
"Настроение позитивное": в "Нафтогазе" отчитались о суде по принудительному взысканию долга с "Газпрома"
Украинская сторона рассчитывает получить 2,7 миллиарда долларов