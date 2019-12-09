Украина не порвала с СНГ окончательно: эксперт назвал причины

Если от договоров одномоментно отказаться, это создаст проблемы для многих украинцев

/ Фото: Минобороны РФ

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Абсолютно очевидно, что на политическом уровне Украине СНГ абсолютно не интересно. Но на практическом уровне в рамках Содружества было подписано много полезных документов.

Об этом заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Если от них одномоментно отказаться, это создаст проблемы для многих украинцев. И я так понимаю, это то, что сдерживает украинскую власть от полного расторжения всех без исключения договоров в рамках СНГ", – отметил он.

По словам эксперта, второй момент: в прошлом году на слушаниях в Верховной Раде тогда замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль озвучила статистику. Оказывается, на пятом году войны было денонсировано всего около 10% двусторонних договоров с Россией. Из 450 договоров – от межведомственных до межгосударственных – было разорваны немногим более сорока. И это между воюющими государствами.

"Но если мы не смогли пересмотреть договорную базу с государством-агрессором, если оставили 90% договоров с Россией, то до пересмотра и ревизии договоров в рамках всего СНГ тем более могли не дойти руки", – заявил Солодкий.

"Третий момент, который тормозит процесс полного разрыва: одно дело подписывать договора в рамках СНГ, то есть "оптом" со всеми государствами-участниками. И совсем другое – договариваться с каждым государством по этим вопросам отдельно. Это требует ресурсов, людей, времени", – резюмировал он.

Больше читайте здесь: "Перспектив у СНГ никаких. Как и у других интеграционных проектов России": интервью с Сергеем Солодким.

Напомним, в июле 2019 года вслед за заявлением о пересмотре всех соглашений в рамках СНГ Кабинет министров прекратил участие Украины в Соглашении о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств — участников СНГ.

А после заявления министра иностранных дел Павла Климкина о пересмотре всех соглашений в рамках СНГ Кабинет министров прекратил участие Украины в Соглашении о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств — участников СНГ.

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