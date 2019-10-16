"Украина не пойдет на полную амнистию": в Раде объяснили, что делать с боевиками

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко уже рассказывал о двух вариантах для боевиков в случае ухода России с Донбасса. А теперь он объяснил, что амнистия им если и будет, то только определенной категории лиц. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.

Он напомнил, что вопрос амнистии – это один из ключевых пунктов Минских соглашений и на нем особенно настаивает Москва. Однако политик считает ошибкой прошлой власти согласие на формулировку в этом документе "Украина обеспечит амнистию, недискриминацию и непреследование для всех участников событий на Донбассе".

"Мы не можем отбросить общий принцип права – неотвратимость наказания для тех, кто совершили военные преступления, преступления против человечности, причастны к убийствам и пыткам. Украина никогда не пойдет на амнистию. Украине необходимо двигаться в сторону принятия законов, которые позволят четко установить правовой статус людей, которые оставались на оккупированных территориях, в какой-то форме, которая не имеет состава преступления в соответствии с уголовным законодательством, но может подвергаться моральному осуждению", – сказал Яременко.

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Нардеп считает, что Украина могла бы воспользоваться международным опытом, установив отдельные процедуры в украинском законодательстве, предусматривающие явку с повинной или признание своей вины, автоматическую отмену необходимости нести наказание или осуждение за то, что было осуществлено.

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"Это определенные элементы и амнистии, и примирения. Но это не касается тех, кто причастен к убийствам, к крови. Очевидно, что закон об амнистии или о существовании амнистии в какой-то форме является требованием России в рамках мирного процесса, от которого Россия не отступит. Но, мы надеемся, что трактовка амнистии, понимание амнистии, как процесса помилования тех, кто признали свои преступления, и эти преступления не столь тяжелые, мне кажется, этот процесс мы сможем описать способом, который будет приемлем для украинского общества и будет соответствовать общим нормам права", – резюмировал Яременко.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно "формула Штайнмайера" была согласована в Минске и вынесена на обсуждение "Нормандской четверки". Она предполагает проведение выборов в ОРДЛО и введение особого статуса для этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживание боевиков, установление украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т.д. Также планируется, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса.

Отметим, что об этом говорил и глава государства Владимир Зеленский, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе. Смотрите также видеообращение Зеленского по особому статусу Донбасса:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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