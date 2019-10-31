Украина не снимает вопрос о ПДЧ с повестки дня – Зеленский

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Несмотря на то, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал неэффективной тактику повторной подачи заявки на получение Плана действий по членству в НАТО, Украина готова ускорить подготовку ко вступлению в альянс.

Об этом на пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве 31 октября заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы готовы еще ближе сотрудничать с Альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к ПДЧ. Мы готовы уже сегодня практической работой доказывать, что Украина заслуживает такого формата отношений с Альянсом", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что в ходе заседания комиссии была достигнута договоренность об "обновленном консолидированном пакете проектов и практических мероприятий". Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках программы расширенных возможностей НАТО.

"Мы продолжим совместное укрепление безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Будем наращивать обмен информацией, развивать линии коммуникаций, активизируем проведение совместных учений", – добавил Владимир Зеленский.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг визита в Украину Совета НАТО и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Более подробно об этом вы можете узнать в статье на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Визит Столтенберга в Украину

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